Нацбанк перешел к снижению доллара. На сколько упал курс

Украина, Понедельник 19 января 2026 17:15
Нацбанк перешел к снижению доллара. На сколько упал курс Фото: Официальный курс доллара составляет 43,27 гривен
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк перешел к понижению стоимости доллара после рекордных значений официального курса и установил на 20 января курс ниже на 15 копеек, чем в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Как сильно подешевел доллар

  • Сколько потерял наличный курс

  • Было ли это снижение прогнозируемым

Официальный курс доллара на 20 января составил 43,27 гривен, что на 15 копеек ниже значения 19 января.

Курс евро на 20 января установлен на уровне 50,30 гривен (-0,13 гривен к предыдущему дню).

Нацбанк перешел к снижению доллара. На сколько упал курсbank.gov.ua

Реакция наличного рынка

К 16:40 стоимость доллара на наличном рынке среагировала на изменение официального курса. Курс покупки доллара по сравнению с утром снизился на 6 копеек - до 43,04 гривен, а курс продажи на 8 копеек - до 43,59 гривен.

Стоимость евро в обменниках и кассах банках к вечеру 19 января также снизился на 2-8 копеек - до 50,13 - 50,76 гривен (покупка-продажа).

Напомним, 17 января в своем прогнозе курсов на 19-25 января директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Тарас Лесовой отмечал, что возможно снижение наличного курса доллара на этот период до 42,8-43,5 гривен (покупка-продажа), а евро - 49-50,5 гривен. На межбанковском рынке банкир прогнозировал курсы покупки-продажи валюты США на уровне 42,6-43,6 гривен, а евро - 49-50,5 гривен.

Лесовой объяснял снижение стоимости доллара ростом предложения на рынке и относительно небольшим процентом, на который спрос превышает предложение.

