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Нацбанк перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд гривен

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 апреля 2022 13:24
Нацбанк перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд гривен Фото: Нацбанк перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Национальный банк Украины перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд гривен. На спецсчете осталось еще 16 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НБУ.

Спецсчет для помощи армии

По данным Нацбанка, по состоянию на сегодня остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет почти 16 млн грн.

"В целом НБУ уже перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что со дня открытия спецсчета на него было перечислено 14,8 млрд грн в эквиваленте. Более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Счет для гуманитарных нужд

На сегодня остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет более 321 млн грн.

По данным пресс-службы, Министерство социальной политики Украины уже перечислило с него почти 80 млн грн на помощь пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Напомним, через сервис госуслуг "Дія" украинцы уже собрали 250 млн гривен на армию. К сбору средств присоединились более 245 тысяч граждан.

Добавим, правительство приняло решение выделить 32,81 млрд гривен Министерству обороны. Данную сумму взяли из резервного фонда.

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