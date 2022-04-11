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Нацбанк перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 13:24
Нацбанк перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень Фото: Нацбанк перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Національний банк України перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень. На спецрахунку залишилося ще 16 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НБУ.

Спецрахунок для допомоги армії

За даними Нацбанку, станом на сьогодні залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 16 млн грн.

"Загалом НБУ вже перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Там також розповіли, що дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано 14,8 млрд грн в еквіваленті. Понад 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Рахунок для гуманітарних потреб

На сьогодні залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 321 млн грн.

За даними прес-служби, Міністерство соціальної політики України вже перерахувало з нього майже 80 млн грн на допомогу постраждалим від збройної агресії РФ.

Нагадаємо, через сервіс держпослуг "Дія" українці вже зібрали 250 млн гривень на армію. До збору коштів долучились понад 245 тисяч громадян.

Додамо, уряд прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду.

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