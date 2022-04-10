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На украинскую армию через "Дію" уже собрали более 250 млн гривен

Новина українською →
Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 16:19
На украинскую армию через "Дію" уже собрали более 250 млн гривен Фото: на украинскую армию через "Дію" уже собрали более 250 млн гривен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Через сервис госуслуг "Дія" украинцы уже собрали 250 млн гривен на армию. К сбору средств присоединились более 245 тысяч граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Более 250 миллионов грн на армию собрано через "Дію". К сбору средств присоединились более 245 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Так, благодаря собранным средствам фонд "Повернись живим" уже передал украинским военным:

  • 12 206 бронежилетов
  • 5 660 шлемов
  • 12 666 средств связи
  • 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики
  • 2793 квадрокоптера
  • 11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов
  • 1703 генераторы и другие источники питания
  • 72 автомобиля
  • 2197 единиц оборудования для командных пунктов (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника)
  • 1391 ноутбук
  • 2783 смартфоны и планшеты для артиллеристов и аеророзвідників
  • 309 единиц саперного оборудования

В ведомстве напоминают, что помочь армии финансово можно через несколько кликов в "Дія".

Для этого нужно лишь зайти в приложение, на главном экране нажать "Помочь армии", ввести сумму вклада и реквизиты карты.

Напомним, правительство приняло решение выделить 32,81 млрд гривен Министерству обороны. Данную сумму взяли из резервного фонда.

Добавим, что общая сумма помощи Украине, которую выделили страны Запада и международные финансовые организации, превысила 20 млрд долларов.

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