Курс долара Економіка Авто Tech

Нацбанк оновив курс злотого до нового рекордного значення

Фото: Курс злотого зріс до 11,71 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) збільшив курс польського злотого до гривні на 17 грудня порівняно з 16 грудня на 1 копійку - до 11,77 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7687 гривень за 1 злотий (+0,01 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,55 гривні або на 15%.bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,31 гривень і продають по 11,76 гривень. Ці курси майже зросли на 1-2 копійки порівняно з 16 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 23-24 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,26-1,71 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 6 копійок. Офіційний курс на 17 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1848 гривень за 1 долар (-0,06 грн).

Офіційний курс євро оновив рекорд і становив 49,6684 гривень за 1 євро (+0,01 грн).

На міжбанку курс євро в результаті торгів на 15 грудня знизився на 5-6 копійок порівняно з 12 грудня - до 49,49-49,51 гривень (купівля-продаж). Станом на 12:53 16 грудня курси становлять 49,64-49,64 гривень.

Курси долара на міжбанку 15 грудня становили 42,06-42,10 гривень, що на 11-13 копійок нижче за 12 грудня.

