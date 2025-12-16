Нацбанк обновил курс злотого до нового рекордного значения

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил курс польского злотого к гривне на 17 декабря по сравнению с 16 декабря на 1 копейку – до 11,77 гривен
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 17 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7687 гривен за 1 злотый (+0,01 грн).
В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,55 гривны или на 15%.
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,31 гривен и продают по 11,76 гривен. Эти курсы почти выросли на 1-2 копейки по сравнению с 16 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 23-24 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,26-1,71 гривен.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ снизил курс доллара к гривне на 6 копеек. Официальный курс на 17 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1848 гривен за 1 доллар (-0,06 грн).
Официальный курс евро обновил рекорд и составил 49,6684 гривен за 1 евро (+0,01 грн).
На межбанке курс евро в результате торгов на 15 декабря снизился на 5-6 копеек по сравнению с 12 декабря – до 49,49-49,51 гривен (покупка-продажа). По состоянию на 12:53 16 декабря курсы составляют 49,64-49,64 гривен.
Курсы доллара на межбанке 15 декабря составляли 42,06-42,10 гривен, что на 11-13 копеек ниже 12 декабря.