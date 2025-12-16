Нацбанк обновил курс злотого до нового рекордного значения

Официальный курс на 17 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7687 гривен за 1 злотый (+0,01 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,55 гривны или на 15%. bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,31 гривен и продают по 11,76 гривен. Эти курсы почти выросли на 1-2 копейки по сравнению с 16 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 23-24 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,26-1,71 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.