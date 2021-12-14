Нацбанк немного поднял курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2021 года установил официальный курс евро на отметке 30,53 гривен за евро. Это на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 15 декабря установлен на таком уровне: 30,534 гривен за евро (+0,2068 грн). При этом курс евро на 14 декабря составляет 30,3272 гривен за евро.

Фото: курсы валют на 15 декабря

Таким образом, официальный курс евро перешел к росту после трехдневного снижения.

Фото: динамика курса евро

Межбанк

Сегодня на межбанке торги начались со снижения курса евро в продаже до отметки 30,39 гривен. На закрытии сессии евро значительно подорожал и продавался уже за 30,60 гривен.