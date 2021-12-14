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Нацбанк немного поднял курс евро

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 17:56
Нацбанк немного поднял курс евро Фото: курс евро перешел к росту (freepik euro)
Автор: Артем Горовенко

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2021 года установил официальный курс евро на отметке 30,53 гривен за евро. Это на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 декабря установлен на таком уровне: 30,534 гривен за евро (+0,2068 грн). При этом курс евро на 14 декабря составляет 30,3272 гривен за евро.

Нацбанк немного поднял курс евро

Фото: курсы валют на 15 декабря

Таким образом, официальный курс евро перешел к росту после трехдневного снижения.

Нацбанк немного поднял курс евро

Фото: динамика курса евро

Межбанк

Сегодня на межбанке торги начались со снижения курса евро в продаже до отметки 30,39 гривен. На закрытии сессии евро значительно подорожал и продавался уже за 30,60 гривен.

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