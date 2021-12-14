Нацбанк трохи підняв курс євро
Фото: курс євро перейшов до зростання (freepik euro)
Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на позначці 30,53 гривень за євро. Це на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 15 грудня встановлено на такому рівні: 30,534 гривень за євро (+0,2068 грн). При цьому курс євро на 14 грудня становить 30,3272 гривень за євро.
Фото: курси валют на 15 грудня
Таким чином, офіційний курс євро перейшов до зростання після триденного зниження.
Фото: динаміка курсу євро
Міжбанк
Сьогодні на міжбанку торги почалися зі зниження курсу євро у продажу до позначки 30,39 гривень. На закритті сесії євро значно подорожчав і продавався вже за 30,60 гривень.