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Нацбанк назвал самые оптимистичные регионы по развитию бизнеса

Новости » Экономика    17.01.2019 - 14:28
Нацбанк назвал самые оптимистичные регионы по развитию бизнеса
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Индекс деловых ожиданий более двух лет находится в положительной зоне

Руководители украинских предприятий ожидают оживления деловой активности в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2018 года.

По данным опроса, индекс деловых ожиданий (ИДО) составил 117,3% (в III квартале 2018 года - 117,2%).

Нацбанк назвал самые оптимистичные регионы по развитию бизнесаwww.bank.gov.ua

Оживления экономической активности ожидают респонденты всех опрошенных регионов Украины, кроме Кировоградской области (ИДО - 98,6%).

Самые высокие ожидания у респондентов Тернопольской (ИДО - 145,4%) и Львовской (131,0%) областей.

Нацбанк назвал самые оптимистичные регионы по развитию бизнеса

www.bank.gov.ua

Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Самые оптимистичные прогнозы, которые в двух предыдущих опросах, у предприятий перерабатывающей промышленности (ИДО - 129,3%)

Очередной опрос НБУ был проведен 5 ноября - 4 декабря 2018 года среди руководителей 675 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Напомним, по данным опроса НБУ (IV квартал 2018 года), руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,5%.

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару в конце 2019 года будет на уровне 29,99 грн/доллар.

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