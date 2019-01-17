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Бизнес ожидает 30 гривен за доллар

Новости » Финансы    17.01.2019 - 10:58
Бизнес ожидает 30 гривен за доллар
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Девальвационные ожидания усилились

Руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,99 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2018 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания ухудшились. В III квартале 2018 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,6 грн/доллар.

Бизнес ожидает 30 гривен за долларwww.bank.gov.ua

Большинство респондентов (78,6%), участвовавших в опросе, считают, что обменный курса в следующие 12 месяцев будет выше чем 29,00 грн/доллар (в III квартале 65,1%).

Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/ грн/доллар.

Бизнес ожидает 30 гривен за долларwww.bank.gov.ua

Очередной опрос НБУ был проведен  5 ноября - 4 декабря 2018 года среди руководителей 675 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году. При этом глава НБУ Яков Смолий отметил, что курс будет зависеть от того, как будет складироваться ситуация на внешних торговых и сырьевых рынках.

Отметим, что по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн за доллар.

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Темы: Курс доллара
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