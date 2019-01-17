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Нацбанк назвав найбільш оптимістичні регіони щодо розвитку бізнесу

Новини » Економіка    17.01.2019 - 14:28
Нацбанк назвав найбільш оптимістичні регіони щодо розвитку бізнесу
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Індекс ділових очікувань більше двох років знаходиться в позитивній зоні

Керівники українських підприємств очікують пожвавлення ділової активності протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2018 року.

За даними опитування, індекс ділових очікувань у (ІДО) склав 117,3% (у ІІІ кварталі 2018 року - 117,2%).

Нацбанк назвав найбільш оптимістичні регіони щодо розвитку бізнесу

www.bank.gov.ua

Пожвавлення економічної активності очікують респонденти всіх опитаних регіонів України, крім Кіровоградської області (ІДО - 98,6%).

Найвищі очікування респондентів Тернопільської (ІДО - 145,4%) та Львівської (131,0%) областей.

Нацбанк назвав найбільш оптимістичні регіони щодо розвитку бізнесу

www.bank.gov.ua

Пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Найоптимістичніші прогнози, які в двох попередніх опитуваннях, у підприємств переробної промисловості (ІДО - 129,3%)

Чергове опитування НБУ було проведено 5 листопада - 4 грудня 2018 року серед керівників 675 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників.

Нагадаємо, заданими опитування НБУ (IV квартал 2018 року), керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,5%.

Відзначимо, керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара наприкінці 2019 року буде на рівні 29,99 грн/долар.

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