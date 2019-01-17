Бизнес ожидает высокой инфляции в год выборов

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Инфляционные ожидания бизнеса ухудшились

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2018 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом инфляционные ожидания ухудшились. В III квартале 2018 года руководители предприятий ожидали инфляцию на уровне 8,9%.

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Доля респондентов, которые прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 10,0% или снизится, составляет 54,1% (в предыдущем квартале - 58,5%).

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Курсовой фактор остается самым существенным в росте цен на потребительские товары и услуги (79,3% ответов). Ожидания относительно влияния затрат на производство усилились (73,0% ответов, рост на 4,6 п.п.). Также прогнозируется усиление некоторых факторов, таких как: доходы населения, социальные расходы бюджета, налоговые изменения.

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Очередной опрос НБУ был проведен 5 ноября - 4 декабря 2018 года среди руководителей 675 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление инфляции в Украине. Как отмечается в обзоре МВФ, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должно помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года.