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Нацбанк назвав причину коливання курсу валют в Україні

Новини » Економіка    28.11.2018 - 14:56
Нацбанк назвав причину коливання курсу валют в Україні
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Коливання курсу валют спричинено психологічними чинниками

Поточні коливання курсу валют в Україні спричинені переважно ситуативними та психологічними чинниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацбанку у Facebook.

Як зазначається, НБУ продовжує дотримуватись політики гнучкого курсоутворення, за якого курс гривні визначає ринок.

"Фундаментальних ринкових причин для значних курсових коливань немає. Поточні коливання спричинені переважно ситуативними та психологічними чинниками", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що ситуація на готівковому валютному ринку на сьогодні є результатом зумовленого останніми новинами психологічного чинника. Як очікується, після послаблення його тиску конкуренція серед учасників ринку зумовить зменшення маржі на проведення операцій з обміну валюти, і курс гривні на готівковому ринку знову повернеться до ринкового рівня, визначеного фундаментальними чинниками.

Нацбанк назвав причину коливання курсу валют в Україні

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обмінних пунктах України сьогодні, 28 листопада 2018 року, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 31 копійку до 28,62 гривень за долар, на покупці виріс на 5 копійок до 28,15 гривень за долар.

Як писало РБК-Україна, за останні три дні, після повідомлень про введення воєнного стану, готівковий курс долара виріс в покупці на 41 копійку до 28,15 грн/долар, в продажу - на 64 копійки (на 2,3%) до 28,62 грн/долар.

Додамо, сьогодні, 28 листопада, президент України Петро Порошенко підписав закон про введення воєнного стану в 10 областях України терміном на 30 днів, з 26 листопада по 26 грудня. Закон вступить в силу відразу після публікації.

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