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Курс евро упал после двухдневного роста

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Украина, Пятница 02 июля 2021 18:04
Курс евро упал после двухдневного роста Фото: курс евро упал на 11 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,41 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 июля установлен на таком уровне: 32,4107 гривен за евро (-0,1120 грн). При этом курс евро на 2 июля составляет 32,5227 гривен за евро.

Курс евро упал после двухдневного роста

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился после двухдневного роста.

Курс евро упал после двухдневного роста

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,46 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 32,44 гривен за евро.

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