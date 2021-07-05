Нацбанк ще трохи знизив курс євро
Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,37 гривень. Це ще майже на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 6 липня встановлено на такому рівні: 32,3732 гривень за євро (-0,0375 гривень). При цьому курс євро на 5 липня становив 32,4107 гривень за євро.
Фото: курс валют на 6 липня (скріншот сайту НБУ)
Таким чином, офіційний курс продовжив зниження після того, як підвищувався минулого тижня.
Міжбанк
Сьогодні на відкритті міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки в порівнянні із закриттям попередньої сесії - до 32,42 гривень за євро. На закритті міжбанківського ринку єдина європейська валюта торгувалася біля цієї позначки.