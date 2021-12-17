Нацбанк еще немного поднял курс евро в конце недели

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2021 года поднял официальный курс евро до 30,85 гривен. Это всего на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 20 декабря установлен на таком уровне: 30,8573 гривен за евро (+0,0138 грн). При этом курс евро на 17 декабря составляет 30,8435 гривен за евро.

Фото: курсы валют на 20 декабря

Таким образом, евро завершает нынешнюю неделю ростом после заметного снижения на прошлой.

Фото: динамика курса евро

Межбанк

Сегодня на межбанке торги начались с роста курса евро в продаже на 1 копейку - до 30,81 гривен. В течение дня европейская валюта только укреплялась и на закрытии торговалась в районе 30,83 гривен.