Нацбанк ще трохи підняв курс євро наприкінці тижня

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2021 року підняв офіційний курс євро до 30,85 гривень. Це лише на одну копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 20 грудня встановлено на такому рівні: 30,8573 гривень за євро (+0,0138 грн). При цьому курс євро на 17 грудня становить 30,8435 гривень за євро.

Фото: курси валют на 20 грудня

Таким чином, євро завершує нинішній тиждень зростанням після помітного зниження минулого тижня.

Фото: динаміка курсу євро

Міжбанк

Сьогодні на міжбанку торги почалися з зростання курсу євро у продажу на 1 копійку - до 30,81 гривень. Протягом дня європейська валюта тільки зміцнювалася і на закритті торгувалася в районі 30,83 гривень.