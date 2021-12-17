Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на открытии межбанка 17 декабря 2021 года по состоянию на 10:10 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на три копейки - до 27,22 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 30,81 гривен за евро.