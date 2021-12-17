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Курс доллара продолжил рост на межбанке

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 10:24
Курс доллара продолжил рост на межбанке Фото: курс доллара еще вырос на межбанке (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Курс доллара на открытии межбанка 17 декабря 2021 года по состоянию на 10:10 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на три копейки - до 27,22 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 30,81 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне: 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 30,7958 - 30,8184 грн/евро, российский рубль 0,3686 - 0,3692 грн/рубль.

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Отметим, 16 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1750 - 27,1950 грн/доллар, евро 30,7811 - 30,8010 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3698 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс на 17 декабря 2021 года установлен на уровне 27,19 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем он не изменился.

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Курс доллара
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