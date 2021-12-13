Нацбанк еще немного опустил курс евро
Фото: курс евро еще немного снизился (freepik euro)
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2021 года установил официальный курс евро на отметке 30,32 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 14 декабря установлен на таком уровне: 30,3272 гривен за евро (-0,1249 грн). При этом курс евро на 13 декабря составляет 30,4521 гривен за евро.
Фото: курсы валют на 14 декабря
Таким образом, официальный курс евро снижается третий день подряд.
Фото: динамика курса евро
Межбанк
На межбанке евро сегодня торговался на отметке 30,38 гривен в продаже, но к закрытию курс поднялся на пять копеек - до 30,43 гривен.