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Нацбанк еще немного опустил курс евро

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 17:51
Нацбанк еще немного опустил курс евро Фото: курс евро еще немного снизился (freepik euro)
Автор: Александр Мороз

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2021 года установил официальный курс евро на отметке 30,32 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 декабря установлен на таком уровне: 30,3272 гривен за евро (-0,1249 грн). При этом курс евро на 13 декабря составляет 30,4521 гривен за евро.

Нацбанк еще немного опустил курс евро

Фото: курсы валют на 14 декабря

Таким образом, официальный курс евро снижается третий день подряд.

Нацбанк еще немного опустил курс евро

Фото: динамика курса евро

Межбанк

На межбанке евро сегодня торговался на отметке 30,38 гривен в продаже, но к закрытию курс поднялся на пять копеек - до 30,43 гривен.

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