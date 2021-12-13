Нацбанк ще трохи опустив курс євро
Фото: курс євро ще трохи знизився (freepik euro)
Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на позначці 30,32 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятор.
Офіційний курс євро на 14 грудня встановлено на такому рівні: 30,3272 гривень за євро (-0,1249 грн). При цьому курс євро на 13 грудня становить 30,4521 гривень за євро.
Фото: курси валют на 14 грудня
Таким чином, офіційний курс євро знижується третій день поспіль.
Фото: динаміка курсу євро
Міжбанк
На міжбанку євро сьогодні торгувався на позначці 30,38 гривень у продажу, але до закриття курс піднявся на п'ять копійок - до 30,43 гривень.