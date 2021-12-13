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Нацбанк ще трохи опустив курс євро

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 17:51
Нацбанк ще трохи опустив курс євро Фото: курс євро ще трохи знизився (freepik euro)
Автор: Олександр Мороз

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на позначці 30,32 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятор.

Офіційний курс євро на 14 грудня встановлено на такому рівні: 30,3272 гривень за євро (-0,1249 грн). При цьому курс євро на 13 грудня становить 30,4521 гривень за євро.

Нацбанк ще трохи опустив курс євро

Фото: курси валют на 14 грудня

Таким чином, офіційний курс євро знижується третій день поспіль.

Нацбанк ще трохи опустив курс євро

Фото: динаміка курсу євро

Міжбанк

На міжбанку євро сьогодні торгувався на позначці 30,38 гривень у продажу, але до закриття курс піднявся на п'ять копійок - до 30,43 гривень.

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