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Курс доллара перешел к росту на межбанке

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 17:24
Курс доллара перешел к росту на межбанке Фото: межбанк закрылся ростом курса доллара (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Курс доллара перешел к росту на межбанковском валютном рынке 13 декабря. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже он вырос на 4 копейки - до 26,96 гривен за доллар, в покупке - до 26,94 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 26,9400 - 26,9600 грн/доллар, евро 30,4152 - 30,4378 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Напомним, 10 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 26,9000 - 26,9200 грн/доллар, евро 30,3620 - 30,3846 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2021 года установил официальный курс на отметке 26,88 гривен, то есть американская валюта потеряла еще 14 копеек. Таким образом продолжается тенденция прошлой недели, когда курс перешел к падению после трехнедельного роста.

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