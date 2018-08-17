Нацбанк на 20 августа ослабил курс гривны относительно евро до 31,78 грн/евро

Евро подорожал на 32 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны к евро на 32 копейки - до 31,78 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на таком уровне:

3 177,9243 гривны за 100 евро (+31,7847).

Напомним, Национальный банк Украины на 20 августа 2018 года ослабил курс гривны до 27,90 гривен за доллар. Официальный курс гривны на 20 августа установлен на таком уровне: 2 789,8554 гривны за 100 долларов (+22,8021).

Отметим, что 17 августа в обменных пунктах Украины сегодня в 10:20 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек - до 28,06 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 27,68 гривен за доллар. По сравнению с данными 16 августа курс евро в продаже вырос на 24 копейки - до 32,04 гривен за евро.

Добавим, что Европейский союз направил Украине еще 15,5 млн гривен на реформу системы государственного управления. Второй транш выделен на основе достигнутых в 2017 году результатов. Сумма в 15,5 млн евро является частью 90 млн, которые составляют обязательства ЕС относительно поддержки данной реформы. Отметим, в мае 2017 года ЕС оказывал помощь на реформу в сумме 10 млн евро.