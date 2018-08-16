Нацбанк на 17 серпня послабив курс гривні щодо євро до 31,46 грн/євро

Євро подорожчав на 39 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​підвищив курс гривні до євро - до 31,46 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро встановлено на такому рівні:

3 146,1396 гривні за 100 євро (+38,5409).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НБУ на 17 серпня послабив офіційний курс гривні до 27,67 грн /долар.

Відзначимо, 16 серпня в обмінних пунктах України сьогодні о 15:55 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 31 копійку - до 27,90 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,56 гривень за долар. Порівняно з даними 15 серпня курс євро в продажу зріс на 27 копійок - до 31,81 гривень за євро.

Додамо, що Європейський союз направив Україні ще 15,5 млн гривень на реформу системи державного управління. Другий транш виділений на основі досягнутих у 2017 році результатів. Сума в 15,5 млн євро є частиною 90 млн, які становлять зобов'язання ЄС щодо підтримки даної реформи. Відзначимо, в травні 2017 року ЄС надавав на реформу 10 млн євро.