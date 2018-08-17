Готівковий курс долара в продажу перевищив 28 гривень за долар

Євро подорожчав на 24 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 серпня 2018 року, о 10:20 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 28,06 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,68 гривень за долар. Порівняно з даними 16 серпня курс євро в продажу зріс на 24 копійки - до 32,04 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 27,00 - 27,93 (27,00 - 27,83 - 16 серпня), продажу 27,85 - 28,25 (27,70 - 28,00 - 16 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,6821 (27,5740 - 16 серпня), продажу - 28,0649 (27,9002 - 16 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 30,60 - 31,82 (30,55 - 31,63 - 16 серпня), продажу - 31,60 - 32,43 (31,45 - 32,10 - 16 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,3750 (31,2097 - 16 серпня), продажу - 32,0499 (31,8169 - 16 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,100 (2,800 - 4,100 - 16 серпня), продажу - 4,050 - 5,000 (4,050 - 5,000 - 16 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,750 (3,716 - 16 серпня), продажу 4,218 (4,211 - 16 серпня) грн за 10 рублів.