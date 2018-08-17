Нацбанк на 20 серпня послабив курс гривні щодо євро до 31,78 грн/євро

Євро подорожчав на 32 копійки

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​підвищив курс гривні до євро на 32 копійки - до 31,78 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро встановлено на такому рівні:

3 177,9243 гривні за 100 євро (+31,7847).

Нагадаємо, Національний банк України на 20 серпня 2018 року послабив курс гривні до 27,90 гривень за долар. Офіційний курс гривні на 20 серпня встановлено на такому рівні: 2 789,8554 гривні за 100 доларів (+22,8021).

Відзначимо, 17 серпня в обмінних пунктах України сьогодні о 10:20 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 28,06 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,68 гривень за долар. Порівняно з даними 16 серпня курс євро в продажу зріс на 24 копійки - до 32,04 гривень за євро.

Додамо, що Європейський союз направив Україні ще 15,5 млн гривень на реформу системи державного управління. Другий транш виділений на основі досягнутих у 2017 році результатів. Сума в 15,5 млн євро є частиною 90 млн, які становлять зобов'язання ЄС щодо підтримки даної реформи. Відзначимо, в травні 2017 року ЄС надавав на реформу 10 млн євро.