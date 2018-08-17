НБУ на 20 серпня послабив курс гривні до 27,90 грн/долар

Курс гривні знизився на 23 копійки по відношенню до долара

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем, 17 серпня, послабив курс гривні до 27,90 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні на 20 серпня встановлено на такому рівні:

2 789,8554 гривні за 100 доларів (+22,8021).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що довідкове значення курсу долара на 17 серпня перевищило до 27,90 гривень за долар. Це на 30 копійок вище довідкового курсу, встановленого 16 серпня (27,4472 гривень за долар).

Нацбанк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Відзначимо, 17 серпня в обмінних пунктах України сьогодні о 10:20 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 28,06 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,68 гривень за долар. Порівняно з даними 16 серпня курс євро в продажу зріс на 24 копійки - до 32,04 гривень за євро.