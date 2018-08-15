Нацбанк на 16 августа усилил курс гривны к евро

Новости Финансы 15.08.2018 - 18:31
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

Евро подешевел на 24 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны к евро - до 31,08 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на таком уровне:

3 107,5987 гривны за 100 евро (-24,3659).

Нацбанк на 16 августа усилил курс гривны к евро

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НБУ на 16 августа несколько усилил официальный курс гривни до 27,45 грн /доллар.

Отметим, что 15 августа в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 4 копейки - до 27,59 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 27,33 гривен за доллар. По сравнению с данными на 14 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,54 гривен за евро.

Сегодня стало известно, что Европейский союз направил Украине еще 15,5 млн гривен на реформу системы государственного управления. Второй транш выделен на основе достигнутых в 2017 году результатов. Сумма в 15,5 млн евро является частью 90 млн, которые составляют обязательства ЕС относительно поддержки данной реформы. Отметим, в мае 2017 года ЕС оказывал на реформу 10 млн евро.

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