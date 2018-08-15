Нацбанк на 16 серпня посилив курс гривні до євро

Євро подешевшав на 24 копійки

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​підвищив курс гривні до євро - до 31,08 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро встановлено на такому рівні:

3 107,5987 гривні за 100 євро (-24,3659).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НБУ на 16 серпня дещо посилив офіційний курс гривні до 27,45 грн /долар.

Відзначимо, 15 серпня в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 4 копійки - до 27,59 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,33 гривень за долар. Порівняно з даними 14 серпня курс євро в продажу знизився на 8 копійок - до 31,54 гривень за євро.

Сьогодні стало відомо, що Європейський союз направив Україні ще 15,5 млн гривень на реформу системи державного управління. Другий транш виділений на основі досягнутих у 2017 році результатів. Сума в 15,5 млн євро є частиною 90 млн, які становлять зобов'язання ЄС щодо підтримки даної реформи. Відзначимо, в травні 2017 року ЄС надавав на реформу 10 млн євро.