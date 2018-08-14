Нацбанк на 15 августа еще немного ослабил курс гривны к евро

Курс гривны к евро на 15 августа установлен на уровне 31,31 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс гривны к евро - до 31,21 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на таком уровне:

3131,9646 гривны за 100 евро (+13,8799).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НБУ на 15 августа ослабил официальный курс гривны до 27,45 грн/доллар.

Отметим, 14 августа в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже достиг 27,55 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 27,29 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 августа курс евро в продаже вырос на 8 копеек - до 31,62 гривен за евро.

Сегодня стало известно, что Европейский союз направил Украине еще 15,5 млн гривен на реформу системы государственного управления. Второй транш выделен на основе достигнутых в 2017 году результатов. Сумма в 15,5 млн евро являются частью 90 млн, которые составляют обязательства ЕС по поддержке данной реформы. Отметим, в мае 2017 года ЕС предоставлял на реформу 10 млн евро.