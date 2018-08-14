Нацбанк на 15 серпня ще трохи послабив курс гривні до євро

Курс гривні до євро на 15 серпня встановлений на рівні 31,31 гривень

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​знизив курс гривні до євро - до 31,21 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро встановлено на такому рівні:

3131,9646 гривні за 100 євро (+13,8799).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НБУ на 15 серпня послабив офіційний курс гривні до 27,45 грн / долар.



Відзначимо, 14 серпня в обмінних пунктах України курс долара в продажу досяг 27,55 гривень за долар, в покупці курс долара підвищився до 27,29 гривень за долар. У порівнянні з даними 13 серпня курс євро в продажу виріс на 8 копійок - до 31,62 гривень за євро.

Сьогодні стало відомо, що Європейський союз направив Україні ще 15,5 млн гривень на реформу системи державного управління. Другий транш виділений на основі досягнутих у 2017 році результатів. Сума в 15,5 млн євро є частиною 90 млн, які становлять зобов'язання ЄС щодо підтримки даної реформи. Відзначимо, в травні 2017 року ЄС надавав на реформу 10 млн євро.

