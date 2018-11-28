В Нацагентстве по вопросам госслужбы заявили, что диплом главы ГАСИ поддельный

Фото: Алексей Кудрявцев (из открытых источников)

Кудрявцев предоставил поддельные документы, вступая на должность

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев предоставил поддельные документы, вступая на должность. Об этом свидетельствуют документы, полученные Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАГС), пишет "Новое время" со ссылкой на ответ на запрос.

По данным издания, ректор Технического университета Молдовы отметил, что в указанный период Кудрявцев в этом заведении не обучался и диплом на его имя не выдавали.

Источник документа: biz.nv.ua

Как известно, Кудрявцев занимает должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции с 26 июня 2015 согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 632-р от 26 июня 2015 года. Для выполнения обязанностей руководителя центрального органа исполнительной власти (каким является ГАСИ) закон о государственной службе требует наличие высшего образования не ниже уровня магистра.

В официальной биографии Кудрявцева на сайте ГАСИ не указан ни период, ни место получения высшего образования. Указано лишь, что Кудрявцев получил высшее образование по специальностям менеджмент, правоведение и строительство.

Издание отмечает, что какие-либо сведения также отсутствуют в сообщениях о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Кандидатскую диссертацию на тему Административно-правовое обеспечение деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции в Украине Кудрявцев защитил в ноябре 2017 в Научно-исследовательском институте публичного права. Однако в личной карточке соискателя Кудрявцева - информация о высшем образовании также отсутствует.

По данным "Нового времени", ранее Кабинет министров инициировал служебную проверку относительно правдивости предоставленных Кудрявцевым документов во время пребывания в должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции. Провести проверку поручили НАГС совместно с МВД и Минобразования.

В середине ноября ГАСИ оказалась в центре коррупционного скандала. 15 ноября прокуратура вместе с СБУ задержала главу Херсонской ГАСИ Сергея Циклинского. Чиновник вместе с подельниками требовали и получили 4,5 тыс. долларов за согласование строительной документации. СМИ сообщают, что Циклинский является креатурой Кудрявцева, при задержании была изъята телефонная переписка между Циклинским и Кудрявцевым.