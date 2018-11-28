У Нацагентстві з питань держслужби заявили, що диплом глави ДАБІ підроблений

Фото: Олексій Кудрявцев (з відкритих джерел)

Кудрявцев надав підроблені документи, вступаючи на посаду

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев надав підроблені документи, вступаючи на посаду. Про це свідчать документи, отримані Національним агентством з питань державної служби (НАДС), пише "Новое время" з посиланням на відповідь на запит.

За даними видання, ректор Технічного університету Молдови зазначив, що в зазначений період Кудрявцев в цьому закладі не навчався і диплом на його ім'я не видавали.

Джерело документа: biz.nv.ua

Як відомо, Кудрявцев займає посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції з 26 червня 2015 згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України № 632-р від 26 червня 2015 року. Для виконання обов'язків керівника центрального органу виконавчої влади (яким є ДАБІ) закон про державну службу вимагає наявність вищої освіти не нижче рівня магістра.

В офіційній біографії Кудрявцева на сайті ДАБІ не вказано період, ні місце отримання вищої освіти. Зазначено лише, що Кудрявцев отримав вищу освіту за спеціальностями менеджмент, правознавство та будівництво.

Видання зазначає, що будь-які дані також відсутні в повідомленнях про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Кандидатську дисертацію на тему Адміністративно-правове забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні Кудрявцев захистив у листопаді 2017 в Науково-дослідному інституті публічного права. Проте в особистій картці здобувача Кудрявцева - інформація про вищу освіту також відсутня.

За даними "Нового времени", раніше Кабінет міністрів ініціював службову перевірку щодо правдивості наданих Кудрявцевим документів під час перебування на посаді голови Державної архітектурно-будівельної інспекції. Провести перевірку доручили НАДС спільно з МВС і Міносвіти.

У середині листопада ДАБІ опинилася в центрі корупційного скандалу. 15 листопада прокуратура разом з СБУ затримала голову Херсонської ДАБІ Сергія Циклінського. Чиновник разом зі спільниками вимагали та отримали 4,5 тис. доларів за узгодження будівельної документації. ЗМІ повідомляють, що Циклінский є креатурою Кудрявцева, при затриманні було вилучено телефонна листування між Циклінським і Кудрявцевим.