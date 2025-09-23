НАТО звинуватило РФ в ескалації та пригрозило рішучою відповіддю

Північноатлантична рада у вівторок оприлюднила заяву за підсумками засідання, яке було скликане на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Причиною стало небезпечне порушення повітряного простору країни трьома російськими винищувачами МіГ-31 19 вересня.

У заяві зазначається, що літаки перебували в повітряному просторі Естонії понад десять хвилин. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) поінформував Раду про інцидент.

"Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії", - заявили союзники.

Союзники нагадали, що це вже друге за два тижні засідання Ради відповідно до статті 4: 10 вересня консультації були проведені через масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Подібні випадки нещодавно зафіксовані у Фінляндії, Латвії, Литві, Норвегії та Румунії.

"Ми висловлюємо повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, загрожують прорахунками та ставлять під ризик життя. Вони повинні припинитися", - йдеться у заяві.

Союзники підкреслили, що реакція НАТО на "безрозсудні дії Росії" залишатиметься рішучою.

"У Росії не повинно бути жодних сумнівів: НАТО і союзники застосують усі необхідні засоби для самозахисту та стримування загроз. Наша відданість статті 5 є непохитною", - підкреслили в Альянсі.