У НАТО звинуватили Росію в зловмисних діях проти країн Альянсу

Члени НАТО висловили занепокоєння нещодавніми зловмисними діями Росії на території країн Альянсу й пообіцяли відповісти "індивідуально та колективно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАТО, опубліковану на сайті Альянсу.
Як зазначається, в останні тижні були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.
"Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу і через підконтрольних їй осіб. Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції", - йдеться в заяві.
Члени НАТО висловили "глибоке занепокоєння" гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу.
"Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу й солідарні з ними. Ми будемо діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії та продовжуватимемо тісно координувати свої дії", - наголошується в заяві.
Члени Альянсу також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію "виконувати свої міжнародні зобов'язання, так само як члени НАТО виконують свої".
"Дії Росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України", - додали в НАТО.
Нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що РФ підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди. За його словами, було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.
Представник бельгійського прем'єра розповів журналістам, що це було сказано у контексті введення Чехією санкцій проти новинного сайту "Голос Європи". За допомогою нього також поширювалася російська пропаганда.
Також чеська Служба інформації безпеки повідомила, що Росія впливає на території держав ЄС і намагається впливати на політичні процеси.
До того ж нещодавно повідомлялося, що прокуратура Бельгії розслідує втручання Росії у європейську політику.
А прем’єр-міністри Бельгії та Чехії Александер Де Кроо та Петр Фіала напередодні саміту лідерів ЄС закликали ввести нові санкції проти Росії у зв’язку зі спробами країни-агресора втрутитися у вибори до Європарламенту.
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