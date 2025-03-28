В НАТО зробили заяву щодо виведення військ США з Європи: чи реально це

"НАТО не бачило жодних планів щодо зміни військової присутності США в Європі", - сказав він.

За його словами, в останні дні адміністрація США неодноразово підтверджувала свою відданість НАТО, трансатлантичним відносинам і європейським союзникам. "Для мене саме це є найважливішим", - додав він.

Драгоне наголосив, що НАТО має надійні оборонні плани, а в Альянсі працюють над тим, щоб забезпечити наявність необхідних сил і можливостей для стримування та - у разі потреби - захисту один одного.

"Якщо у майбутньому відбудуться певні переміщення американських військ у межах Європи або навіть їхнє часткове виведення, я абсолютно впевнений, що це відбуватиметься у координації з усіма 32 союзниками", - сказав він.

Голова Військового комітету НАТО додав, що пріоритетом буде збереження стабільної присутності військ і їхньої боєздатності, щоб рівень безпеки, оборони та стримування залишався таким самим, як протягом останніх 75 років.