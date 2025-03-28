В НАТО зробили заяву щодо виведення військ США з Європи: чи реально це

Пріоритетом НАТО залишається збереження стабільної присутності військ і їхньої боєздатності. У будь-якому разі рівень безпеки в Європі не знизиться.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
"НАТО не бачило жодних планів щодо зміни військової присутності США в Європі", - сказав він.
За його словами, в останні дні адміністрація США неодноразово підтверджувала свою відданість НАТО, трансатлантичним відносинам і європейським союзникам. "Для мене саме це є найважливішим", - додав він.
Драгоне наголосив, що НАТО має надійні оборонні плани, а в Альянсі працюють над тим, щоб забезпечити наявність необхідних сил і можливостей для стримування та - у разі потреби - захисту один одного.
"Якщо у майбутньому відбудуться певні переміщення американських військ у межах Європи або навіть їхнє часткове виведення, я абсолютно впевнений, що це відбуватиметься у координації з усіма 32 союзниками", - сказав він.
Голова Військового комітету НАТО додав, що пріоритетом буде збереження стабільної присутності військ і їхньої боєздатності, щоб рівень безпеки, оборони та стримування залишався таким самим, як протягом останніх 75 років.
Нагадаємо, ЗМІ неодноразово повідомляли про плани адміністрації президента США Дональда Трампа вивести частину зі 100-тисячного контингенту в Європі або про передислокацію. Зокрема, видання The Telegraph писало про намір виведення 35 тисяч американських військових із Німеччини та їхньої передислокації у Східну Європу, зокрема в Угорщину.
Видання The Washington Post повідомляло про плани виведення близько 20 тисяч американських військовослужбовців з Європи.