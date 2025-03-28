RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В НАТО сделали заявление о выводе войск США из Европы: реально ли это

Фото: глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Приоритетом НАТО остается сохранение стабильного присутствия войск и их боеспособности. В любом случае уровень безопасности в Европе не снизится.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"НАТО не видело никаких планов по изменению военного присутствия США в Европе", - сказал он.

По его словам, в последние дни администрация США неоднократно подтверждала свою преданность НАТО, трансатлантическим отношениям и европейским союзникам. "Для меня именно это является самым важным", - добавил он.

Драгоне подчеркнул, что НАТО имеет надежные оборонные планы, а в Альянсе работают над тем, чтобы обеспечить наличие необходимых сил и возможностей для сдерживания и - в случае необходимости - защиты друг друга.

"Если в будущем произойдут определенные перемещения американских войск в пределах Европы или даже их частичный вывод, я абсолютно уверен, что это будет происходить в координации со всеми 32 союзниками", - сказал он.

Глава Военного комитета НАТО добавил, что приоритетом будет сохранение стабильного присутствия войск и их боеспособности, чтобы уровень безопасности, обороны и сдерживания оставался таким же, как в течение последних 75 лет.

 

Напомним, СМИ неоднократно сообщали о планах администрации президента США Дональда Трампа вывести часть из 100-тысячного контингента в Европе или о передислокации. В частности, издание The Telegraph писало о намерении вывода 35 тысяч американских военных из Германии и их передислокации в Восточную Европу, в частности в Венгрию.

Издание The Washington Post сообщало о планах вывода около 20 тысяч американских военнослужащих из Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты Америки