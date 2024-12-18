НАТО знає про потребу України в 19 систем ППО, - Рютте

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.

Під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським Рютте зауважив, що він ознайомлений із запитом щодо ППО від Києва.

"Ми знаємо про ваше прохання, Володимире. Я думаю, дев'ятнадцять систем будуть доставлені в Україну для захисту критичної інфраструктури. Тож це все буде на порядку денному", - сказав Рютте.

Генсек також заявив, що він радий дансько-литовській ініціативі, яка планує не лише купувати зброю, але й купувати її в Україні.

"І це хороша новина, тому що це означає більше зброї для України, а також гроші для української економіки. Тож це дуже практичний спосіб підтримати вас. Отже, все це буде на порядку денному сьогоднішнього вечора", - наголосив він.