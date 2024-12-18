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НАТО знає про потребу України в 19 систем ППО, - Рютте

Україна, Середа 18 грудня 2024 22:09
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НАТО знає про потребу України в 19 систем ППО, - Рютте Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

НАТО знає про запит України щодо надання нових систем протиповітряної оборони. Це питання розглянуть на порядку денному.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.

Під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським Рютте зауважив, що він ознайомлений із запитом щодо ППО від Києва.

"Ми знаємо про ваше прохання, Володимире. Я думаю, дев'ятнадцять систем будуть доставлені в Україну для захисту критичної інфраструктури. Тож це все буде на порядку денному", - сказав Рютте.

Генсек також заявив, що він радий дансько-литовській ініціативі, яка планує не лише купувати зброю, але й купувати її в Україні.

"І це хороша новина, тому що це означає більше зброї для України, а також гроші для української економіки. Тож це дуже практичний спосіб підтримати вас. Отже, все це буде на порядку денному сьогоднішнього вечора", - наголосив він.

Нагадаємо, що вранці 13 грудня, Російська Федерація здійснила масовану атаку, що була націлена, в першу чергу, проти енергетичної інфраструктури.

Того дня голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна терміново потребує поставок систем протиповітряної оборони.

Водночас вчора, український президент нагадав, що Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ.

Зауважимо, що сьогодні Зеленський розповів, що хоче обговорити в Брюсселі.

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