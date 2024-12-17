Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський

Російська Федерація знову завдає масштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Саме тому Україні потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force.

За словами Зеленського, Україні потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Ми пам’ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам було обіцяно значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано. І відверто кажучи, наші партнери знають: нам потрібно ще 12–15 систем, крім цих, щоб повністю захистити нашу країну від російських ракетних ударів," - розповів президент.

Зокрема, Зеленський звернувся до Сполучених Штатів Америки та країн Європи. На його думку, для країн-партнерів це реально, і все залежить лише від їх політичної волі.

Ракетні удари РФ по Україні

Протягом останніх місяців Російська Федерація знову посилила атаки по енергетичній інфраструктурі України. Як завжди, ціллю росіян є тепло- та гідроелектростанції, і ключові трансформаторні підстанції.

Під час своїх обстрілів РФ застосовує балістичні, крилаті ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед".

Ми писали, що 17 листопада було застосовано понад 120 ракет та 90 дронів.

Наступний удар було завдано вже 28 листопада. Саме тоді росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.

А 13 грудня Росія запустила по Україні 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів. Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Після того, як Росія посилила обстріли Україна звернулася до партнерів із проханням про додаткові системи Patriot. Німеччина, США, Румунія та Нідерланди пообіцяли їх постачання, а Італія - передачу батареї SAMP-T.