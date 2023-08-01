НАТО не змінювало розстановку сил біля кордонів Білорусі через ПВК "Вагнера", - Пентагон

Країни-члени НАТО вирішили поки не змінювати розстановку сил поблизу кордону з Білоруссю у зв'язку з посиленням активності ПВК "Вагнера" на її території.
Про це заявив представник міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"Зараз у мене немає жодних повідомлень про будь-які нові зміни у розстановці сил НАТО", - зазначив представник оборонного відомства США.
У той же час, враховуючи розвиток подій навколо кордону Польщі з боку Білорусі, Райдер наголосив, що Сполучені Штати надалі "дуже серйозно" ставитимуться до безпеки всіх членів НАТО.
"І ми продовжимо співпрацювати з нашими союзниками, щоб забезпечити безпеку кожного квадратного дюйма території НАТО", - наголосив Райдер.
Білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі
Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, жителі польського села Біловеж стверджували, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8.
При цьому влада країни стверджувала, що порушення кордону не сталося, оскільки цього не зафіксували польські радари. Лише ввечері у Міноборони Польщі визнали, що два вертольоти порушили державний кордон Польщі під час навчань.
Зазначимо, що нещодавно у Польщі пригрозили закрити кордон із Білоруссю, якщо там помітять провокації приватної військової компанії "Вагнера". Такі ж заходи запровадять Литва та Латвія.
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