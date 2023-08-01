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НАТО не змінювало розстановку сил біля кордонів Білорусі через ПВК "Вагнера", - Пентагон

Фото: представник Пентагону генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни-члени НАТО вирішили поки не змінювати розстановку сил поблизу кордону з Білоруссю у зв'язку з посиленням активності ПВК "Вагнера" на її території.

Про це заявив представник міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Зараз у мене немає жодних повідомлень про будь-які нові зміни у розстановці сил НАТО", - зазначив представник оборонного відомства США.

У той же час, враховуючи розвиток подій навколо кордону Польщі з боку Білорусі, Райдер наголосив, що Сполучені Штати надалі "дуже серйозно" ставитимуться до безпеки всіх членів НАТО.

"І ми продовжимо співпрацювати з нашими союзниками, щоб забезпечити безпеку кожного квадратного дюйма території НАТО", - наголосив Райдер.

Білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, жителі польського села Біловеж стверджували, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8.

При цьому влада країни стверджувала, що порушення кордону не сталося, оскільки цього не зафіксували польські радари. Лише ввечері у Міноборони Польщі визнали, що два вертольоти порушили державний кордон Польщі під час навчань.

Зазначимо, що нещодавно у Польщі пригрозили закрити кордон із Білоруссю, якщо там помітять провокації приватної військової компанії "Вагнера". Такі ж заходи запровадять Литва та Латвія.

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ПВК ВагнераНАТОБілорусь