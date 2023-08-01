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НАТО не меняло расстановку сил у границ Беларуси из-за ЧВК "Вагнера", - Пентагон

Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны-члены НАТО приняли решение пока не менять расстановку сил вблизи границы с Беларусью в связи с усилением активности ЧВК "Вагнера" на ее территории.

Об этом заявил представитель министерства обороны США генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Сейчас у меня нет никаких сообщений о каких-либо новых изменениях в расстановке сил НАТО", - отметил представитель оборонного ведомства США.

В то же время, учитывая развитие событий вокруг границы Польши со стороны Беларуси, Райдер подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем "очень серьезно" будут относиться к безопасности всех членов НАТО.

"И мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками, чтобы обеспечить безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО", - подчеркнул Райдер.

Белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши

Напомним, сегодня, 1 августа, жители польского села Беловеж утверждали, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8.

При этом власти страны утверждали, что нарушения границы не произошло, поскольку этого не зафиксировали польские радары. Только вечером в Минобороны Польши признали, что два вертолета нарушили государственную границу Польши во время учений.

Отметим, что недавно в Польше пригрозили закрыть границу с Беларусью, если там заметят провокации частной военной компании "Вагнера". Такие же меры введут Литва и Латвия.

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