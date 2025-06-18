НАТО змінило формат участі Зеленського на саміті в Гаазі через Трампа, - The Times

Видання зазначає, що визнаючи небажання президента США проводити тривалі зустрічі наступне зібрання в Гаазі триватиме лише дві з половиною години.

Зазвичай же формат саміту НАТО побудований навколо трьох зустрічей, кожна з яких триває дві з половиною години та зосереджена на геополітиці та стратегії, однак зустріч наступного тижня триватиме лише одну сесію.

Комюніке саміту, в якому будуть викладені цільові показники витрат НАТО, міститиме лише п'ять абзаців на одному аркуші формату А4. До прикладу минулорічна зустріч у Вашингтоні містила декларацію з 44 абзаців, обсягом 5400 слів.

"Йдеться про те, щоб саміт був цілеспрямованим, коротким і лаконічним... Трамп може бути нетерплячим і має короткий період концентрації уваги. Чим коротше, тим краще", - зауважив анонімний дипломат.

Візит Зеленського на саміт НАТО

Президента України Володимира Зеленського запрошено, але зі змінами у дипломатичному званні. Це зроблено для того, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом.

Джерело в українській президентській палаті підтвердило, що Зеленський мав особисто взяти участь у саміті. Президент України також буде на вечері, яку влаштує король Нідерландів у вівторок увечері.

Також зазначено, що тексті саміту Росію, як і раніше, буде названо "прямою загрозою", але не будуть повторюватися попередні заяви про те, що Україна має "незворотний" шлях до членства в НАТО.