НАТО изменило формат участия Зеленского на саммите в Гааге из-за Трампа, - The Times

Издание отмечает, что признавая нежелание президента США проводить длительные встречи следующее собрание в Гааге продлится всего два с половиной часа.

Обычно же формат саммита НАТО построен вокруг трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и сосредоточена на геополитике и стратегии, однако встреча на следующей неделе продлится только одну сессию.

Коммюнике саммита, в котором будут изложены целевые показатели расходов НАТО, будет содержать лишь пять абзацев на одном листе формата А4. К примеру прошлогодняя встреча в Вашингтоне содержала декларацию из 44 абзацев, объемом 5400 слов.

"Речь идет о том, чтобы саммит был целенаправленным, коротким и лаконичным... Трамп может быть нетерпеливым и имеет короткий период концентрации внимания. Чем короче, тем лучше", - отметил анонимный дипломат.

Визит Зеленского на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен, но с изменениями в дипломатическом звании. Это сделано для того, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с Трампом.

Источник в украинской президентской палате подтвердил, что Зеленский должен был лично принять участие в саммите. Президент Украины также будет на ужине, который устроит король Нидерландов во вторник вечером.

Также указано, что в тексте саммита Россия по-прежнему будет названа "прямой угрозой", но не будут повторяться предыдущие заявления о том, что Украина имеет "необратимый" путь к членству в НАТО.