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НАТО зірвав операцію Росії із секретною зброєю в Арктиці, - Reuters

12:21 10.09.2026 Чт
2 хв
Москва не змогла провести заплановану диверсію
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сили НАТО вчасно зреагували (Getty Images)

Союзники НАТО виявили та зупинили російські підводні човни в Арктиці, які планували застосувати секретну зброю для пошкодження важливих підводних кабелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пояснили інсайдери, росіяни планували зробити все так, щоб не залишити жодних очевидних слідів. Усе це відбулося ще навесні 2026 року в арктичних водах поблизу архіпелагу Шпіцберген.

Також відомо, що військові РФ використовували спеціальну секретну зброю, щоб відпрацювати можливе застосування нової технології.

До відстеження ворожих суден, а також протидії їм були залучені сили:

  • Великої Британії;
  • Норвегії;
  • США.

За словами чиновників, російським військовим не вдалося реалізувати задумане, після чого вони залишили район.

У квітні Велика Британія та Норвегія вже повідомляли про виявлення секретної російської операції в арктичних водах. Водночас тоді не розкривали деталей про нову зброю, місце проведення операції та участь США.

Ця ситуація привернула увагу західних розвідників на тлі побоювань, що Росія активізує диверсійні операції в Європі та може готуватися до можливої війни з НАТО.

Ччастина представників розвідки США дедалі більше побоюється, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 про колективну оборону. У такому сценарії підводні кабелі можуть стати однією з важливих цілей російських диверсій.

Річ у тім, що вони мають величезне значення для світового зв'язку та фінансової системи. Такі кабелі передають значні обсяги інтернет-даних і зазвичай мають товщину не більш ніж садовий шланг. Частина з них прокладена безпосередньо на морському дні, а інша - на невеликій глибині під ним.

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НАТОРосійська ФедераціяАрктикаСполучені Штати Америки