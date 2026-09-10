НАТО зірвав операцію Росії із секретною зброєю в Арктиці, - Reuters

Як пояснили інсайдери, росіяни планували зробити все так, щоб не залишити жодних очевидних слідів. Усе це відбулося ще навесні 2026 року в арктичних водах поблизу архіпелагу Шпіцберген.

Також відомо, що військові РФ використовували спеціальну секретну зброю, щоб відпрацювати можливе застосування нової технології.

До відстеження ворожих суден, а також протидії їм були залучені сили:

Великої Британії;

Норвегії;

США.

За словами чиновників, російським військовим не вдалося реалізувати задумане, після чого вони залишили район.

У квітні Велика Британія та Норвегія вже повідомляли про виявлення секретної російської операції в арктичних водах. Водночас тоді не розкривали деталей про нову зброю, місце проведення операції та участь США.

Ця ситуація привернула увагу західних розвідників на тлі побоювань, що Росія активізує диверсійні операції в Європі та може готуватися до можливої війни з НАТО.

Ччастина представників розвідки США дедалі більше побоюється, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 про колективну оборону. У такому сценарії підводні кабелі можуть стати однією з важливих цілей російських диверсій.

Річ у тім, що вони мають величезне значення для світового зв'язку та фінансової системи. Такі кабелі передають значні обсяги інтернет-даних і зазвичай мають товщину не більш ніж садовий шланг. Частина з них прокладена безпосередньо на морському дні, а інша - на невеликій глибині під ним.