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НАТО сорвал операцию России с секретным оружием в Арктике, - Reuters

12:21 10.09.2026 Чт
2 мин
Москва не смогла провести запланированную диверсию
aimg Юлия Капитонова
Фото: Силы НАТО вовремя отреагировали (Getty Images)

Союзники НАТО обнаружили и остановили российские подлодки в Арктике, которые планировали применить секретное оружие для повреждения важных подводных кабелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как объяснили инсайдеры, россияне планировали сделать все так, чтобы не оставить никаких явных следов. Все это произошло еще весной 2026 года в арктических водах вблизи архипелага Шпицберген.

Также известно, что военные РФ использовали специальное секретное оружие, чтобы отработать возможное применение новой технологии.

К отслеживанию вражеских судов, а также противодействия им были привлечены силы:

  • Великобритании;
  • Норвегии;
  • США.

По словам чиновников, российским военным не удалось реализовать задуманное, после чего они покинули район.

В апреле Великобритания и Норвегия уже сообщали об обнаружении секретной российской операции в арктических водах. В то же время тогда не раскрывали деталей о новом оружии, месте проведения операции и участии США.

Эта ситуация привлекла внимание западных разведчиков на фоне опасений, что Россия активизирует диверсионные операции в Европе и может готовиться к возможной войне с НАТО.

Часть представителей разведки США все больше опасается, что Москва может попытаться проверить готовность НАТО применить статью 5 о коллективной обороне. В таком сценарии подводные кабели могут стать одной из важных целей российских диверсий.

Дело в том, что они имеют огромное значение для мировой связи и финансовой системы. Такие кабели передают значительные объемы интернет-данных и обычно имеют толщину не более садового шланга. Часть из них проложена непосредственно на морском дне, а другая - на небольшой глубине под ним.

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