НАТО заявило про "незворотній шлях" України до членства і назвало умову запрошення

НАТО відправить Україні запрошення в Альянс, коли союзники погодяться і Київ виконає всі необхідні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву за підсумками саміту НАТО.
"Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані", - йдеться у повідомленні.
Крім того, лідери держав-членів Альянсу зазначили, що майбутнє України в НАТО і вони підтримують право України обирати власний механізм безпеки та вирішувати власне майбутнє без зовнішнього втручання.
"Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - зазначили у заяві.
В Альянсі додали, що рішення НАТО та Ради Україна-НАТО, які були ухвалені на саміті, у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в Альянсі.
"Члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати прогрес України в оперативній сумісності, а також додаткові реформи демократії та сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн НАТО продовжуватимуть оцінювати через адаптовану Річну національну програму", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, що за словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, на саміті НАТО також мали обговорити використання Україною всієї західної зброї без обмежень.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Джо Байден закликав НАТО зміцнити свою промислову базу та збільшити виробництво озброєння, оскільки це необхідно для безпеки Альянсу.
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