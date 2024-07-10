Члени НАТО мають обговорити використання Україною зброї без обмежень, - президент Латвії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Латвії Едгарса Рінкевичса на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я впевнений, що сьогодні-завтра ми приймемо рішення про дуже суттєвий пакет підтримки для України. На моє переконання, союзники повинні активізувати всі зусилля. Я також вважаю, що ми повинні відверто обговорити необхідність дозволити українцям використовувати всю зброю без будь-яких обмежень", - сказав Рінкевичс.

Президент Латвії також сподівається, що на саміті буде досягнута домовленість про "незворотність шляху України до НАТО".

"Я вірю, що ми не побачимо тут ніякої драми, але, звичайно, велике питання полягає в тому, що коли ця зустріч закінчиться і коли буде прийнята декларація. Як практично ми збираємося підтримати Україну та реалізувати цю незворотність", - зазначив він.