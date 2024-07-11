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НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к членству и назвало условие приглашения

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

НАТО отправит Украине приглашение в Альянс, когда союзники согласятся и Киев выполнит все необходимые условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление по итогам саммита НАТО.

"Мы еще раз подтверждаем, что мы сможем отправить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств-членов Альянса отметили, что будущее Украины в НАТО и они поддерживают право Украины выбирать собственный механизм безопасности и решать свое будущее без внешнего вмешательства.

"Украина становится все более оперативной и политически интегрированной с Альянсом. Мы приветствуем конкретный прогресс, которого Украина достигла после Вильнюсского саммита в отношении необходимых демократических, экономических и безопасностных реформ. Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - отметили в заявлении.

В Альянсе добавили, что решения НАТО и Совета Украина-НАТО, которые были приняты на саммите, в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в Альянсе.

Кроме того, принятые на саммите решения НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в Альянсе.

"Члены Альянса будут продолжать поддерживать прогресс Украины в оперативной совместимости, а также дополнительные реформы демократии и сектора безопасности, которые министры иностранных дел стран НАТО будут продолжать оценивать через адаптированную Годовую национальную программу", - говорится в заявлении.

Напомним, что по словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, на саммите НАТО также должны были обсудить использование Украиной всего западного оружия без ограничений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Джо Байден призвал НАТО укрепить свою промышленную базу и увеличить производство вооружения, поскольку это необходимо для безопасности Альянса.

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