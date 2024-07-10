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Росія вже перейшла на "воєнні рейки". Байден закликав НАТО зміцнити оборонний потенціал

Середа 10 липня 2024 21:11
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Росія вже перейшла на "воєнні рейки". Байден закликав НАТО зміцнити оборонний потенціал Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

НАТО повинне зміцнити свою промислову базу, а також збільшити виробництво озброєння. Це необхідно для безпеки Альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Джо Байден на відкритті засідання саміту НАТО

Байден пригадав, що на саміті НАТО, який відбувся два роки тому країни-члени Альянсу започаткували план модернізації оборони.

"Сьогодні ми повинні запитати себе, що далі? Як ми можемо продовжувати робити щит сильнішим? Однією з відповідей має бути зміцнення нашої промислової бази. Зараз Росія перебуває на рівні воєнного часу в тому, що стосується оборонного виробництва", - сказав Байден.

За словами американського президента, зараз не можна дозволити Альянсу відставати від Росії. Адже агресор значно нарощує виробництво зброї, боєприпасів і транспортних засобів за допомогою Китаю, Північної Кореї та Ірану.

"Це дуже важливий крок для підтримання нашої безпеки. Вперше в історії кожна країна НАТО зобов'язується розробляти плани оборонного виробництва у себе вдома. Це означає, що як Альянс ми станемо більш інноваційними і конкурентоспроможними. Ми зможемо виробляти більше критично важливого оборонного обладнання швидше, ніж ми повинні, ніж нам може знадобитися" - підкреслив він.

Збільшення фінансування видатків на оборону в країнах Заходу

Через вторгнення Росії в Україну та потенційну загрозу для членів НАТО, країни Заходу збільшили фінансування оборонних потреб.

У березні президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен перейти на режим воєнної економіки через можливі майбутні загрози з боку Російської Федерації.

Також низка країн почали хвилюватися, що Росія може вторгнутися на територію НАТО в найближчому майбутньому.

Раніше президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наступними цілями російської агресії можуть стати країни Балтії, Польща або Балкани.

Попри всі заяви у НАТО вже розробили план оборони на випадок можливого нападу Росії. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Росія може напасти на НАТО до 2029 року.

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