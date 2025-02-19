У НАТО заявили, що РФ втратила понад 530 000 військових в Україні за минулий рік, - Politico

У НАТО вважають, що втрати серед російських окупантів в Україні значно зросли. Лише за минулий рік РФ втратила понад 530 тисяч своїх військових вбитими та пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Politico , яке цитує неназваного посадовця НАТО.

За словами неназваного посадовця Північноатлантичного союзу, загалом за три роки повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ досягли 837 тисяч вбитими та пораненими.

Удари Росії й успіхи України

Представник НАТО також заявив, що у січні Росія випустила по Україні 10 900 боєприпасів Переважна більшість склали ударні дрони типу "Шахед".

Однак, на його думку, Україні вдалося домогтися певних успіхів під час атак на російських окупантів у відповідь. Наприклад, удари по російських НПЗ призвели до того, що поставки на нафтопереробні заводи РФ знизилися приблизно на 2,5% у порівнянні з минулим роком.

Північнокорейські війська в Україні

Разом з тим представник НАТО розповів про присутність північнокорейських військ у Курської області. За його словами, зараз в регіоні перебувають 11 тисяч військових КНДР. Однак лише "відносно невелика частина" північнокорейців фактично залучені до бойових дій. Решта перебувають за лінією фронту.

На думку посадовця, північнокорейським військам набагато важче адаптуватися до атак безпілотників, ніж їхнім російським військовим. Він додав, що північнокорейці більше покладаються на хвилі людських атак.