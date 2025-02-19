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За добу РФ втратила 1300 окупантів та велику кількість техніки: Генштаб оновив дані

Середа 19 лютого 2025 08:17
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За добу РФ втратила 1300 окупантів та велику кількість техніки: Генштаб оновив дані Фото: ЗСУ завдають серйозної шкоди окупантам (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

За добу, з 18 на 19 лютого, російська окупаційна армія втратила у війна проти України 1300 солдатів. Також ЗСУ знищили 72 артсистеми, 175 дронів і 146 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 862 390 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 120 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 098 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 23 347 (+72) од.;
  • РСЗВ - 1288 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1072 (+4) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 861 (+175) од.;
  • крилатих ракет - 3064 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 37 825 (+146) од.;
  • спеціальної техніки - 3752 (+1) од.

За добу РФ втратила 1300 окупантів та велику кількість техніки: Генштаб оновив дані

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що на фронті станом на вечір 18 лютого відбулося 144 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали двох ракетних ударів із використанням двох ракет та 72 авіаційних ударів, застосувавши 94 КАБи. Крім цього, використовувались 1024 дрони-камікадзе та здійснено 4200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку, де йдуть найважчі бої, ЗСУ відбили 32 штурми ворога. Противник атакував 43 рази. На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 352 окупанти, з них 191 - безповоротно.

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