За добу РФ втратила 1300 окупантів та велику кількість техніки: Генштаб оновив дані

За добу, з 18 на 19 лютого, російська окупаційна армія втратила у війна проти України 1300 солдатів. Також ЗСУ знищили 72 артсистеми, 175 дронів і 146 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що на фронті станом на вечір 18 лютого відбулося 144 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали двох ракетних ударів із використанням двох ракет та 72 авіаційних ударів, застосувавши 94 КАБи. Крім цього, використовувались 1024 дрони-камікадзе та здійснено 4200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.



На Покровському напрямку, де йдуть найважчі бої, ЗСУ відбили 32 штурми ворога. Противник атакував 43 рази. На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 352 окупанти, з них 191 - безповоротно.

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